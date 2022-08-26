  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности

"Твой пресс будет просто гореть, – анонсировала результаты тренировки Луценко. – Результат тренировок вы увидите только при одном условии – сбалансированное питание, минимум сладенького и сдобы".
Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.