  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности

Луценко: Результат тренировок вы увидите только при одном условии – сбалансированное питание, минимум сладенького и сдобы Фото: anitasporty / Instagram

"Твой пресс будет просто гореть, – анонсировала результаты тренировки Луценко. – Результат тренировок вы увидите только при одном условии – сбалансированное питание, минимум сладенького и сдобы".

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Видео: Анита Луценко / YouTube