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26 августа, 2022
 
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"Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Луценко: Результат тренировок вы увидите только при одном условии сбалансированное питание, минимум сладенького и сдобы
Луценко: Результат тренировок вы увидите только при одном условии – сбалансированное питание, минимум сладенького и сдобы
Фото: anitasporty / Instagram

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко 26 августа на своем канале в YouTube презентовала 10-минутную тренировку, состоящую из упражнений для пресса.

"Твой пресс будет просто гореть, – анонсировала результаты тренировки Луценко. – Результат тренировок вы увидите только при одном условии – сбалансированное питание, минимум сладенького и сдобы".

ВИДЕО
Видео: Анита Луценко / YouTube
Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

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