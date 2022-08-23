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23 августа, 2022
 
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33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот

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Мишина: Мое каждое утро обязательно начинается с вакуума
Мишина: Мое каждое утро обязательно начинается с вакуума
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 22 августа, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала, какое упражнение делает каждое утро для того, чтобы живот был плоским.

"Мое каждое утро обязательно начинается с вакуума. Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – написала 33-летняя актриса.

Мишина проиллюстрировала текст снимком, на котором запечатлена во время выполнения этого упражнения. 

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: спорт, актриса, Ксения Мишина, живот
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