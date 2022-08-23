33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот

Мишина: Мое каждое утро обязательно начинается с вакуума Фото: misha.k.ua / Instagram

"Мое каждое утро обязательно начинается с вакуума. Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – написала 33-летняя актриса.

Мишина проиллюстрировала текст снимком, на котором запечатлена во время выполнения этого упражнения.