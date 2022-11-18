"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании

"Мне, наверное, было бы лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня. Сначала будет болеть, это факт, – написала блогер. – Я о своих мыслях говорю".

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это опровергать.

На прямой вопрос о разводе ведущий заявил, что "у него все хорошо", а его вторая жена сообщила, что "жизнь приносит сюрпризы и они бывают разными".

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.