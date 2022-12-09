Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
Новости

"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях

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Кристина Остапчук: Возможно, в 80 лет книгу напишу, будет что почитать
Кристина Остапчук: Возможно, в 80 лет книгу напишу, будет что почитать
Фото: kristygor / Instagram

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, украинской блогер и нотариус Кристина Остапчук 9 декабря, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, заявила, что не намерена давать интервью о личной жизни.

"Возможно, в 80 [лет] книгу напишу, будет что почитать", – добавила она.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

"Готовы к новым отношениям?" – также спросили у нее подписчики.

"Иногда мне кажется, что я в своей жизни готова ко всему. У меня были уже все "краш-тесты", – заявила она.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом.

Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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