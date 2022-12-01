Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2022
 
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Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло

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Кристина Остапчук: Я почти со всеми [бывшими] дружу. Общаюсь, поздравляю, радуюсь за них и их достижения
Кристина Остапчук: Я почти со всеми [бывшими] дружу. Общаюсь, поздравляю, радуюсь за них и их достижения
Фото: kristygor / Instagram

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Остапчук, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала о своих отношениях с бывшими партнерами.

"Как думаете, можно дружить с бывшими?" – спросили у нее фолловеры.

"Я почти со всеми дружу. Общаюсь, поздравляю, радуюсь за них и их достижения,  написала Кристина Остапчук. – Но есть те, с кем, к сожалению, общения не вышло. Потому что боль заполнила сердце".

Она не стала уточнять, о ком идет речь.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом.

Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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