Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло

Кристина Остапчук: Я почти со всеми [бывшими] дружу. Общаюсь, поздравляю, радуюсь за них и их достижения Фото: kristygor / Instagram

"Как думаете, можно дружить с бывшими?" – спросили у нее фолловеры.

"Я почти со всеми дружу. Общаюсь, поздравляю, радуюсь за них и их достижения, – написала Кристина Остапчук. – Но есть те, с кем, к сожалению, общения не вышло. Потому что боль заполнила сердце".

Она не стала уточнять, о ком идет речь.