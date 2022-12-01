Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло

"Как думаете, можно дружить с бывшими?" – спросили у нее фолловеры.
"Я почти со всеми дружу. Общаюсь, поздравляю, радуюсь за них и их достижения, – написала Кристина Остапчук. – Но есть те, с кем, к сожалению, общения не вышло. Потому что боль заполнила сердце".
Она не стала уточнять, о ком идет речь.
Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году.
Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом.
Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.