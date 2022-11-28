Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
Новости

"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остапчук был женат дважды
Остапчук был женат дважды
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук на фоне новостей о разводе разместил в Instagram Stories шуточный пост.

"Считаю, что наконец-то пришло время сделать признание",  написал ведущий.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

"Сегодня я сбил снеговика", – добавил он.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: телеведущий, Владимир Остапчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
"Они устали от вставания с колен". Макаревич высказался о кубинцах
"Они устали от вставания с колен". Макаревич высказался о кубинцах
  "Это просто кайф, так красиво и чувственно". Группа Kadnay выпустила клип на песню "Відпусти". Видео
  "Это просто кайф, так красиво и чувственно". Группа Kadnay выпустила клип на песню "Відпусти". Видео
Мейхер без бюстгальтера снялась в платье-комбинации. Фото
Мейхер без бюстгальтера снялась в платье-комбинации. Фото
Жена Арестовича выехала из Украины
Жена Арестовича выехала из Украины
  "Сочно!" 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома
  "Сочно!" 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 