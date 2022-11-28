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28 ноября, 2022
 
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"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды

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Граймс состояла в отношениях с Маском с 2018 года по конец сентября 2021-го
Граймс состояла в отношениях с Маском с 2018 года по конец сентября 2021-го
Фото: grimes / Instagram

Экс-возлюбленная основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс (Клэр Буше) 27 ноября опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена без белья и одежды.

34-летняя артистка позировала в полный рост, стоя боком к камере в шлеме с мечом в руках. На первом снимке она ретушью скрыла интимные места, а второй снимок оставила без цензуры.

"Так и не успела запостить свой костюм на Хэллоуин", – написала Граймс.

"Какой костюм? Подруга, ты голая, как в день, когда ты родилась", – отреагировали в сети.

"То есть вы даже не собираетесь цензурировать второе фото? Миленько", – прокомментировали подписчики.

"Илон приревнует прямо сейчас", – написали фолловеры.

Фото Граймс можно посмотреть здесь.

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по конец сентября 2021-го. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались, но продолжают вместе воспитывать сына.

Уже после расставания в интервью американскому изданию Vanity Fair Граймс проговорилась, что в декабре 2021 года у них с Маском родилась дочь. Артистка отметила, что они называют дочь Y, и призналась, что ребенка родила суррогатная мать.

Теги: Илон Маск, Хэллоуин, певица, фото, Граймс, одежда
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