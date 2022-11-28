"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды

34-летняя артистка позировала в полный рост, стоя боком к камере в шлеме с мечом в руках. На первом снимке она ретушью скрыла интимные места, а второй снимок оставила без цензуры.
"Так и не успела запостить свой костюм на Хэллоуин", – написала Граймс.
"Какой костюм? Подруга, ты голая, как в день, когда ты родилась", – отреагировали в сети.
"То есть вы даже не собираетесь цензурировать второе фото? Миленько", – прокомментировали подписчики.
"Илон приревнует прямо сейчас", – написали фолловеры.
Фото Граймс можно посмотреть здесь.
Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.
Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по конец сентября 2021-го. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.
В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались, но продолжают вместе воспитывать сына.
Уже после расставания в интервью американскому изданию Vanity Fair Граймс проговорилась, что в декабре 2021 года у них с Маском родилась дочь. Артистка отметила, что они называют дочь Y, и призналась, что ребенка родила суррогатная мать.