"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды

Граймс состояла в отношениях с Маском с 2018 года по конец сентября 2021-го Фото: grimes / Instagram

34-летняя артистка позировала в полный рост, стоя боком к камере в шлеме с мечом в руках. На первом снимке она ретушью скрыла интимные места, а второй снимок оставила без цензуры.

"Так и не успела запостить свой костюм на Хэллоуин", – написала Граймс.

"Какой костюм? Подруга, ты голая, как в день, когда ты родилась", – отреагировали в сети.

"То есть вы даже не собираетесь цензурировать второе фото? Миленько", – прокомментировали подписчики.

"Илон приревнует прямо сейчас", – написали фолловеры.

Фото Граймс можно посмотреть здесь.