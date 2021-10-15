Остапчук: Мы хотим, чтобы у нас была ляля, мы ее называем Валентина

"Мы же хотим, чтобы у нас была ляля, мы ее называем Валентина. Это мы смеемся, потому что у Кристины такой характер – она такая юристка, все дела: печати ставим, зайдите после обеда, я занята. Я говорю: "Как бы мы ее ни назвали, она будет паспортисткой, а всех паспортисток зовут Валентинами", – пошутил Остапчук.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы у них с женой родилась дочь.

"Мне кажется, мальчика тяжелее воспитывать. А девочка – она же такая принцесса", – резюмировал он.