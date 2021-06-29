"Раскусит. Наизнанку вывернет". Остапчук рассказал, каким женщинам сложнее врать

Остапчук позирует в кадре, сидя на полу, а его жена – свесившись вниз головой с кресла. При этом одной рукой она держится за шею супруга, а вторая лежит на полу.

Пикантности снимку придает якобы отсутствие у нее части ноги. С помощью этой фотографии Остапчук проиллюстрировал пост о том, почему мужчины теряют настоящих женщин.

"Думаю, большинство мужчин боятся настоящих женщин. Поэтому и теряют. Потому что с настоящими женщинами все по-настоящему. С настоящей ему сложнее врать, выделывать из себя что-то, изображать. Раскусит. Наизнанку вывернет. Она видит в нем тo, что не видит он. Потому что с настоящей он становится таким же. И если уж нашли ее, держите крепко", – написал Остапчук.

"Где нога Кристины?" – отреагировали на фото подписчики.

"А где правая нога Кристины?" – прокомментировали пост пользователи сети.