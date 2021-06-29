"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал

"Быть женщиной – это…?! Как бы вы продолжили эту фразу? Давайте пофантазируем!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor)

"Быть женщиной – это быть как мужчина, только во многом сильнее", – ответил ей муж.

"Это да… Но без вас мы никуда!" – отреагировала на его комментарий Горняк.