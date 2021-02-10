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10 февраля, 2021
 
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"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью

Подписчики украинского телеведущего Владимира Остапчука обсуждают его фото без белья. Одна из подписчиц сравнила шоумена с российским актером Алексеем Паниным.

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Остапчук: А какой ты фрукт?
Остапчук: А какой ты фрукт?
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 9 февраля опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен голым во время отдыха на Мальдивах. В кадре также есть рука, очевидно, его жены нотариуса Кристины Горняк. Женщина держит киви на уровне гениталий шоумена.

"А какой ты фрукт?" – спросил Остапчук.

Подписчики отреагировали на пост.

"Блин, какой-то киви волосатый. Или то не киви", – написал fayniy.

"Видно, что там не холодно! Киви большой", – отметил телеведущий Слава Демин.

"Вова, ты класнный, но сорри, так не подходит. Ты же отец двоих детей. Какой пример!" – написала anihka40.

Одна из подписчиц сравнила Остапчука с эпатажным российским актером Алексеем Паниным. Тот неоднократно оголялся в кадре.

"Еще один Панин! Жесть! Куда мы катимся!" – прокомментировала valentina_torova.

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. Сейчас он ведет шоу "Маска" на канале "Украина".

15 октября 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена. Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: актер, Владимир Остапчук, фото, ню-фото, трусы, Слава Демин, Кристина Горняк, шоумен, голый
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