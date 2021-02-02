"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук охарактеризовал поведение своих коллег по проекту – детективов Оли Поляковой, Насти Каменских, Олега Винника, Андрея Данилко и Dzidzio.

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук признался, что детективы проекта, разгадывая участников шоу, напоминают ему "галерку во время школьной перемены". Об этом он рассказал в интервью, которое 2 февраля опубликовано на сайте "Факты".

"Оля Полякова – заводила, которая постоянно смеется громче всех. Dzidzio прогуливал половину уроков и включался, только когда нужно писать диктанты и списывать. Настя Каменских – отличница, уводившая всех из мечтаний и философских раздумий в логические размышления. Олег Винник – любимчик учителей и всех-всех. И завуч школы Андрей Данилко, который с неподдельным интересом пытается во всем разобраться", – охарактеризовал он коллег.

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта стали украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими стали певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артист Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Певец Олег Винник присоединился к судьям после первого эпизода, появившись сперва в образе Буйвола.

30 января проект покинула Крапанка, под образом которой скрывалась режиссер Оксана Байрак.

Премьера шоу состоялась 16 января.