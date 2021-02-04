Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания

По словам жены украинского ведущего Владимира Остапчука, юриста Кристины Остапчук (Горняк), супруги должны уважать личную жизнь, которая была у каждого из них до брака.

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) 3 февраля, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, заявила, что не думает о том, был ли у ее мужа секс с бывшей женой, переводчицей Еленой Войченко после того, как они расстались.

"Для меня важно, чтобы во время нашего брака не было [секса] на стороне, а то, что было до – абсолютно все равно", – написала супруга Остапчука.

По ее словам, супруги должны уважать личную жизнь, которая была у них до брака.

"Главное, чтобы в настоящем все было ок", – подытожила жена Остапчука.

Скриншот: kristygor / Instagram

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Ранее Остапчук был женат на Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.