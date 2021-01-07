Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2021
 
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Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука киевский частный нотариус Кристина Горняк поделилась в сети фактами своей биографии.

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Остапчук и Горняк поженились осенью 2020 года
Остапчук и Горняк поженились осенью 2020 года
Фото: kristygor / Instagram

Супруга 36-летнего украинского ведущего Владимира Остапчука – юрист Кристина Горняк 6 января, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, рассекретила свой возраст.

По словам жены Остапчука, ей исполнилось 34 года. При этом 11 лет она работает частным нотариусом.

"Работаю частным нотариусом Киевского городского нотариального округа", – написала она.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Горняк отметила, они с мужем в основном общаются на русском языке.

"Думаю я на двух [языках], без разницы. С мамой [разговариваю] на украинском, с папой – на русском", – сообщила супруга ведущего.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

По словам Горняк, она родилась во Львове, а выросла в Ужгороде.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. 

15 октября 2020 года он женился на Горняк. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

В ноябре 2020 года Остапчук заявил, что Войченко препятствует его общению с детьми. В начале 2021 года Горняк сообщила, они с мужем переезжают на новую съемную квартиру, которая будет по размеру меньше предыдущей.

"Мы брали такую большую [квартиру], потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается. Поэтому мы переезжаем в меньшую", – объяснила Горняк решение о переезде.

Теги: Киев, семья, Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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