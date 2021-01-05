Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2021
 
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Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука – юрист Кристина Горняк заявила, что им с мужем больше не нужна большая квартира.

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Горняк и Остапчук поженились осенью 2020 года
Горняк и Остапчук поженились осенью 2020 года
Фото: kristygor / Instagram

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука – юрист Кристина Горняк 4 января в Instagram Stories сообщила, что они с мужем готовятся к переезду в новую квартиру.

"Мы брали такую большую [квартиру], потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается. Поэтому мы переезжаем в меньшую", – сообщила она в видеокомментарии.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Горняк, отвечая на вопросы фолловеров, также сообщила, что в будущем они с Остапчуком планируют обзавестись собственным жильем, но пока на это нет денег.

"Как только насобираем, сразу купим", – написала она.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

По словам Горняк, у нее есть своя квартира, но она не может туда привести мужчину.

"Мужчина приводит [женщину] в свой дом, а не женщина – в свой. Разве только в экстренных ситуациях, когда денег не будет", – подытожила супруга Остапчука.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Горняк и Остапчук поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

В ноябре 2020 года Остапчук заявил, что Войченко препятствует его общению с детьми.

Теги: дети, скандал, семья, Владимир Остапчук, развод, квартира, Кристина Горняк
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