Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой

Украинский ведущий Владимир Остапчук в октябре 2020 года женился во второй раз. Его женой стала юрист Кристина Горняк.

В начале 2021 года Горняк и Остапчук решили переехать в квартиру поменьше Фото: kristygor / Instagram

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк 9 января, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, заявила, что не общается с его первой женой, переводчицей Еленой Войченко.

"У меня отношения с Вовой, я больше по мальчикам. Но если вы про то, общаемся мы [c Войченко] или нет, то – нет", – написала она.

Скриншот: kristygor / Instagram

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ.

15 октября 2020 года он женился на Горняк. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

В ноябре 2020 года Остапчук заявил, что Войченко препятствует его общению с детьми. В начале 2021 года Горняк сообщила, они с мужем переезжают на новую съемную квартиру, которая будет по размеру меньше предыдущей.

"Мы брали такую большую [квартиру], потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается. Поэтому мы переезжаем в меньшую", – объяснила Горняк решение о переезде.