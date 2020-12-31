"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк заявила, что не будет при встрече Года Быка надевать одежду красного цвета.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк поделилась в Instagram идеями по созданию образа для празднования Нового года. Она отталкивалась от символа наступающего года – Белого Металлического Быка.

"Макияж. Больше блеска! Бык диктует нам, что нужно сиять. И как же еще это реализовать, если не с помощью макияжа? Можете использовать разные способы: золотые оттенки, глиттер, хайлайтер, или пайетки вместо веснушек. Если вы не такая рискованная дама, то добавить немного блеска в центр века, уж точно не будет лишним", – заверила она.

В одежде Горняк посоветовала использовать светлые и нежные оттенки и не одеваться чересчур откровенно. Из аксессуаров выбрать белое золото или серебро. И это, наверное, единственный пункт, где можно себя абсолютно не ограничивать.

"Шика-блеска дай!" – отметила Горняк.

Жена шоумена отметила, что не является суеверным человеком, но не будет надевать одежду красного цвета – этого не рекомендуют делать при встрече Года Быка.

"Глядя на прошедший год, может, таки прислушаться к высшим силам", – написала она.

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19 августа Остапчук сделал Горняк предложение. Их свадьба была запланирована на 1 октября, но из-за заболевания COVID-19 была перенесена на 15 октября.

Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года