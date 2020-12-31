Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2020
 
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"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк заявила, что не будет при встрече Года Быка надевать одежду красного цвета.

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Горняк: Нужно сиять
Горняк: Нужно сиять
Фото: kristygor / Instagram

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк поделилась в Instagram идеями по созданию образа для празднования Нового года. Она отталкивалась от символа наступающего года – Белого Металлического Быка.

"Макияж. Больше блеска! Бык диктует нам, что нужно сиять. И как же еще это реализовать, если не с помощью макияжа? Можете использовать разные способы: золотые оттенки, глиттер, хайлайтер, или пайетки вместо веснушек. Если вы не такая рискованная дама, то добавить немного блеска в центр века, уж точно не будет лишним", – заверила она.

В одежде Горняк посоветовала использовать светлые и нежные оттенки и не одеваться чересчур откровенно. Из аксессуаров выбрать белое золото или серебро. И это, наверное, единственный пункт, где можно себя абсолютно не ограничивать.

"Шика-блеска дай!" – отметила Горняк.

Жена шоумена отметила, что не является суеверным человеком, но не будет надевать одежду красного цвета – этого не рекомендуют делать при встрече Года Быка.

"Глядя на прошедший год, может, таки прислушаться к высшим силам", – написала она.

Подробнее о том, в чем лучше встречать 2021 год, читайте здесь.

19 августа Остапчук сделал Горняк предложение. Их свадьба была запланирована на 1 октября, но из-за заболевания COVID-19 была перенесена на 15 октября.

Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года

Теги: Новый год, мода и красота, Кристина Горняк, Новый год 2021, Год Белого Металлического Быка
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