"Вова очень любит, когда у меня на ноге разрез". Жена Остапчука показала все свои свадебные платья

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, что будет продавать три свадебных платья.

Горняк: Я получила миллион комплиментов на свадьбе и после свадьбы! Фото: kristygor / Instagram

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала в Instagram три своих свадебных платья.

"Вы просили выставить все три свадебных образа, а если вы просите – я делаю!!!" – написала она.

Жена Остапчука отметила, что первый ее образ – лаконичный, второй – шикарный.

"Образ номер три вырисовался сам по себе. Вова очень любит, когда у меня на ноге разрез, я учла его пожелания, и хотелось что-то уже с блестками, так как свет софитов и танцы, сами понимаете!" – рассказала Горняк.

Она добавила, что осталась довольна всеми своими образами.

"Я получила миллион комплиментов на свадьбе и после свадьбы!" – заявила она.

Горняк призналась, что хочет продать платья.

"Может, они порадуют еще кого-то, буду счастлива!" – написала супруга Остапчука.

19 августа Остапчук сделал Горняк предложение. Их свадьба была запланирована на 1 октября, но из-за болезни была перенесена на 15 октября.

Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.