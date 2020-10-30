"Вова очень любит, когда у меня на ноге разрез". Жена Остапчука показала все свои свадебные платья

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала в Instagram три своих свадебных платья.
"Вы просили выставить все три свадебных образа, а если вы просите – я делаю!!!" – написала она.
Жена Остапчука отметила, что первый ее образ – лаконичный, второй – шикарный.
"Образ номер три вырисовался сам по себе. Вова очень любит, когда у меня на ноге разрез, я учла его пожелания, и хотелось что-то уже с блестками, так как свет софитов и танцы, сами понимаете!" – рассказала Горняк.
Она добавила, что осталась довольна всеми своими образами.
"Я получила миллион комплиментов на свадьбе и после свадьбы!" – заявила она.
Горняк призналась, что хочет продать платья.
"Может, они порадуют еще кого-то, буду счастлива!" – написала супруга Остапчука.
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Вы просили выставить все три свадебных образа, а если вы просите-я делаю!!! * * Начне * м с того, почему их было 3?! * Когда я начала планировать свою свадьбу, то сразу подумала, что хочу как-то разделить свои наряды. Сначала думала их будет два, но потом подумала что хочу надеть вуаль, это просто писк моды ну и все, понеслась... * 1 * Первыи * мои * образ такои * очень лаконичныи * , как сказала одна подруга, что я как принцесса в нем. Надев это платье в салоне @crystalsalon.kyiv я сразу поняла, что оно мое и оно именно для первого моего выхода. Вуаль купила тоже у них, но оказалось ее изготовили @vesna.accessories О них чуть ниже. * 2 * Дальше я начала поиски второго образа, мне хотелось что-то такое вот мое, чтобы лаконично, но шикарно. Чтобы не как у всех! Я объездила все салоны, все было вроде да.... но вроде и нет! И тут, я залетела в @millanova_kyiv За 30 минут до закрытия, зашла в примерочную, надела сначала другое платье, но когда я увидела его и примерила, я просто поняла -ВОТ ОНО МОЕ платье мечты. Оно из Новои * коллекции 2021 года, блестит нереально красиво, хоть там нет ни одного камня, но атлас с серебрянои * нитью-это дорого и стильно!!!! И не стиль Бохо, его сеи * час очень много в каждом салоне И на каждой невесте. В салоне девочки приятные и сразу его отвесили для меня. * 3 * Образ номер три, вырисовался сам по себе. Вова очень любит когда у меня на ноге разрез, я учла его пожелания, и хотелось что-то уже с бле * стками, так как свет софитов и танцы, сами понимаете! * Потом я начала поиски украшении * для волос и тут, конечно, я обратилась в @vesna.accessories и они изготовили для меня очень красивые украшения ручнои * работы. Все блестело и сияло! Благодарю! Вот так я и нашла свои три идеальных наряда. Чувствовала себя в них нереально комфортно, а самое главное стильно и красиво. Я получила миллион комплиментов на свадьбе и после свадьбы! * Какои * из моих образов вам понравился больше всего 1,2,3? И если что, я буду их продавать! Может они порадуют еще * кого-то, буду счастлива! * Фото by @taranenkopro @rasputinviktor @vitaliymelnik @masha.golub
19 августа Остапчук сделал Горняк предложение. Их свадьба была запланирована на 1 октября, но из-за болезни была перенесена на 15 октября.
Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.