"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству

По словам жены украинского ведущего Владимира Остапчука Кристины Горняк, они с мужем будут стараться над тем, чтобы стать родителями.

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк в интервью передаче "Зірковий шлях", которое вышло 23 октября на канале "Украина", заявила, что любит детей и хотела бы стать матерью.

"Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому я всегда за. А уже какие будут планы выше? Потому что мы можем планировать, а как оно будет – не знаем. Но мы будем стараться", – заявила жена Остапчука.

19 августа Остапчук сделал Горняк предложение. Их свадьба была запланирована на 1 октября, но из-за болезни была перенесена на 15 октября – в сентябре пара заразилась коронавирусом.

Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.