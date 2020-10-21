"Святоши безгрешные". После свадьбы жена Остапчука резко ответила на критику хейтеров

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк назвала хейтеров, осуждающих их свадьбу, людьми с нимбами на голове.

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что не нуждается в советах посторонних людей о том, как ей жить. Об этом она написала 21 октября в Instagram, реагируя на критику со стороны хейтеров, осуждающих ее брак с Остапчуком.

"Я сейчас о тех, кто с нимбом на голове осуждает меня, мои поступки и поступки моего мужа – святоши безгрешные, те, кто все знает, я хочу вас попросить, когда будете стоять у ворот рая, не забудьте опустошить свои ведра от желчи, туда с ними нельзя", – заявила супруга Остапчука.

По словам Горняк, она сама несет ответственность за свою жизнь.

"Не раздавайте советов или рекомендаций, как мне жить или какой бумеранг меня догонит, потому что за свою жизнь я несу ответственности сама, а вы проследите за своей", – резюмировала она.

"Так заклевали, вроде до Вовы никто не разводился", – поддержали ее подписчики.

"Не обращайте внимания", – отреагировали на публикацию фолловеры.

19 августа Остапчук сделал Горняк предложение. Их свадьба была запланирована на 1 октября, но из-за болезни была перенесена на 15 октября.

Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.