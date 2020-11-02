Новая жена Остапчука остригла волосы

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк сменила прическу.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк показала в Stories Instagram снимки, на которых запечатлена с новой прической – удлиненным каре.

Фото: kristygor / Instagram

Фото: kristygor / Instagram

Ранее у Горняк были длинные волосы. Длину видно на одном из снимков, которые она публиковала в Instagram.

19 августа 2020 года Остапчук сделал Горняк предложение. Их свадьба была запланирована на 1 октября, но из-за заболевания COVID-19 была перенесена на 15 октября.

Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.