Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин

Украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал, как реагирует на приставания со стороны обеспеченных женщин.

Украинский ведущий Владимир Остапчук признался, что к нему приставали богатые женщины "с неприличными предложениями". Об этом он рассказал 19 января в Instagram Stories, отвечая на вопросы фолловеров.

"И не раз. Но Вова только по любви", – уточнил он.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 15 октября 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.