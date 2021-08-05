Остапчук рассказал, как жена реагирует на то, что он шутит о ней в своих выступлениях

По словам ведущего, супруга не обижается, если он шутит непосредственно о ней.
"Я все шутки проверяю на ней. И Кристина порой говорит мне: "Ты знаешь, недостаточно жестко. Можно похлеще сказать", – подчеркнул ведущий.
Описывая свое отношения к стендап-выступлениям, Остапчук назвал их своей отдушиной.
"С одной стороны, мне есть, что рассказать людям. С другой стороны, стендап – очень честный юмор. Своего рода терапия – рассказываю про свои переживания с помощью юмора", – отметил он.
Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. В 2017 году вместе с коллегой Тимуром Мирошниченко и бывшим ведущим, а сейчас главой Черкасской ОГА Александром Скичко провел "Евровидение 2017" в Киеве.
Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.