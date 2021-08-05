Остапчук рассказал, как жена реагирует на то, что он шутит о ней в своих выступлениях

Остапчук: Кристина порой говорит мне: "Ты знаешь, недостаточно жестко. Можно похлеще сказать" Фото: vova_ostapchuk / Instagram

По словам ведущего, супруга не обижается, если он шутит непосредственно о ней.

"Я все шутки проверяю на ней. И Кристина порой говорит мне: "Ты знаешь, недостаточно жестко. Можно похлеще сказать", – подчеркнул ведущий.

Описывая свое отношения к стендап-выступлениям, Остапчук назвал их своей отдушиной.

"С одной стороны, мне есть, что рассказать людям. С другой стороны, стендап – очень честный юмор. Своего рода терапия – рассказываю про свои переживания с помощью юмора", – отметил он.