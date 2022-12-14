Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2022
 
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"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал

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Остапчуки расстались спустя два года после свадьбы
Остапчуки расстались спустя два года после свадьбы
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Бывшая супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук 12 декабря, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, рассказала о доме, который они вместе строили до развода.

По словам жены ведущего, сейчас ремонтные работы в доме остановлены. 

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

После этого Остапчук на своей странице в Instagram Stories разместил свой снимок дома и заявил, что намерен посадить там после новогодних праздников ель, которую купил в вазоне на Новый год.

"Там старая елка не прижилась", – признался он.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 годуПосле свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. По словам ведущего, он мечтал о рождении дочери

В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: строительство, елка, Владимир Остапчук, брак, Кристина Остапчук, ведущий
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