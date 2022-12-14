"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал

Остапчуки расстались спустя два года после свадьбы Фото: vova_ostapchuk / Instagram

По словам жены ведущего, сейчас ремонтные работы в доме остановлены.

Скриншот: kristygor / Instagram

После этого Остапчук на своей странице в Instagram Stories разместил свой снимок дома и заявил, что намерен посадить там после новогодних праздников ель, которую купил в вазоне на Новый год.

"Там старая елка не прижилась", – признался он.