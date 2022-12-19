"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука

"А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, что помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет да любовь, он свободен, но ничто так не бодрит, как свежая сплетня", – написала Монро.

Остапчук пока что не комментировал слухи о своей личной жизни.