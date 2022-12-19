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19 декабря, 2022
 
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"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука

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Остапчук прожил во втором браке два года
Остапчук прожил во втором браке два года
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук состоит в новых отношениях. Об этом в своем Telegram-канале 19 декабря сообщила украинская травести-дива Монро.

"А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, что помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет да любовь, он свободен, но ничто так не бодрит, как свежая сплетня", – написала Монро.

Остапчук пока что не комментировал слухи о своей личной жизни.

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 годуПосле свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. По словам ведущего, он мечтал о рождении дочери

В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: любовь, Владимир Остапчук, травести-дива Монро, Кристина Остапчук, ведущий
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