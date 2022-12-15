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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленская в Париже объявила благотворительный сбор на восстановление больницы в Изюме

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В изюмской больнице разгромлены четыре операционных блока и реанимация, сообщают в Офисе президента
В изюмской больнице разгромлены четыре операционных блока и реанимация, сообщают в Офисе президента
Фото: Volodymyr Matsokin / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Париж презентовала свой фонд и объявила одним из его приоритетов сбор средств на восстановление городской больницы в Изюме Харьковской области, разрушенной и разворованной оккупантами. Об этом сообщила 14 декабря пресс-служба главы государства.

"Российские военные украли почти все уцелевшее оборудование, кровати из ковидного отделения, кислородные концентраторы. Сбор на восстановление этой больницы – сейчас приоритетный проект моего фонда", – заявила Зеленская.

В пресс-службе отметили, что Изюмская центральная городская больница – одно из самых больших медицинских учреждений на деоккупированной территории Харьковской области. До войны больница обслуживала около 150 тысяч человек, там работали 547 специалистов.

"Сейчас заведение работает на 10% мощности. Во время оккупации были разгромлены четыре операционных блока и реанимация, уничтожен томограф, повреждена шахта лифта. Во всех корпусах выбиты окна, стены имеют следы осколочных попаданий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на разрушения, врачи продолжают спасать жизнь и здоровье пациентов. К хроническим и сезонным заболеваниям, которые усугубляются отсутствием тепла и света, добавляются сложные травмы: люди подрываются на минах-лепестках. До ближайшей больницы – 120 км по опасным заминированным дорогам. 

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин публиковал фото и видео больницы после одного из первых попаданий в нее – еще в начале марта. 

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/pfbid0JN6MQCw5oD6dPoWADZYNvFvNbyhB8TjtWAmuRjA9F8dLb2y3BmhLhPB1CMkVmPfbl

Зеленская подчеркнула, что поддержка украинцев на деоккупированных территориях Украины – наивысшее проявление солидарности со стороны дружеских наций.

Открыла благотворительный вечер, посвященный презентации фонда, первая леди Франции Брижит Макрон. "Восстановление крупнейшей больницы в Изюме – то, что нас объединяет сегодня", – заявила она. 

Сколько средств удалось собрать благодаря этому вечеру, в пресс-службе не уточнили. 

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено

Теги: Изюм, больница, благотворительность, благотворительный фонд , война России против Украины, больницы, разрушения, врачи, Елена Зеленская, восстановление, Брижит Макрон
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