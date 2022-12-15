Зеленская в Париже объявила благотворительный сбор на восстановление больницы в Изюме

"Российские военные украли почти все уцелевшее оборудование, кровати из ковидного отделения, кислородные концентраторы. Сбор на восстановление этой больницы – сейчас приоритетный проект моего фонда", – заявила Зеленская.
В пресс-службе отметили, что Изюмская центральная городская больница – одно из самых больших медицинских учреждений на деоккупированной территории Харьковской области. До войны больница обслуживала около 150 тысяч человек, там работали 547 специалистов.
"Сейчас заведение работает на 10% мощности. Во время оккупации были разгромлены четыре операционных блока и реанимация, уничтожен томограф, повреждена шахта лифта. Во всех корпусах выбиты окна, стены имеют следы осколочных попаданий", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, несмотря на разрушения, врачи продолжают спасать жизнь и здоровье пациентов. К хроническим и сезонным заболеваниям, которые усугубляются отсутствием тепла и света, добавляются сложные травмы: люди подрываются на минах-лепестках. До ближайшей больницы – 120 км по опасным заминированным дорогам.
Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин публиковал фото и видео больницы после одного из первых попаданий в нее – еще в начале марта.
Зеленская подчеркнула, что поддержка украинцев на деоккупированных территориях Украины – наивысшее проявление солидарности со стороны дружеских наций.
Открыла благотворительный вечер, посвященный презентации фонда, первая леди Франции Брижит Макрон. "Восстановление крупнейшей больницы в Изюме – то, что нас объединяет сегодня", – заявила она.
Сколько средств удалось собрать благодаря этому вечеру, в пресс-службе не уточнили.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено.