Зеленская в Париже объявила благотворительный сбор на восстановление больницы в Изюме

В изюмской больнице разгромлены четыре операционных блока и реанимация, сообщают в Офисе президента Фото: Volodymyr Matsokin / Facebook

"Российские военные украли почти все уцелевшее оборудование, кровати из ковидного отделения, кислородные концентраторы. Сбор на восстановление этой больницы – сейчас приоритетный проект моего фонда", – заявила Зеленская.

В пресс-службе отметили, что Изюмская центральная городская больница – одно из самых больших медицинских учреждений на деоккупированной территории Харьковской области. До войны больница обслуживала около 150 тысяч человек, там работали 547 специалистов.

"Сейчас заведение работает на 10% мощности. Во время оккупации были разгромлены четыре операционных блока и реанимация, уничтожен томограф, повреждена шахта лифта. Во всех корпусах выбиты окна, стены имеют следы осколочных попаданий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на разрушения, врачи продолжают спасать жизнь и здоровье пациентов. К хроническим и сезонным заболеваниям, которые усугубляются отсутствием тепла и света, добавляются сложные травмы: люди подрываются на минах-лепестках. До ближайшей больницы – 120 км по опасным заминированным дорогам.

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин публиковал фото и видео больницы после одного из первых попаданий в нее – еще в начале марта.

Зеленская подчеркнула, что поддержка украинцев на деоккупированных территориях Украины – наивысшее проявление солидарности со стороны дружеских наций.

Открыла благотворительный вечер, посвященный презентации фонда, первая леди Франции Брижит Макрон. "Восстановление крупнейшей больницы в Изюме – то, что нас объединяет сегодня", – заявила она.

Сколько средств удалось собрать благодаря этому вечеру, в пресс-службе не уточнили.