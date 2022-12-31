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31 декабря, 2022
 
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"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым

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Маляр о Залужном и Резникове: Министерство обороны и Вооруженные силы в надежных руках
Маляр о Залужном и Резникове: Министерство обороны и Вооруженные силы в надежных руках
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 декабря опубликовала в Facebook селфи, на котором запечатлена вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Поздравляем всех с Новым годом! Министерство обороны и Вооруженные силы в надежных руках. Мы сильная нация – выстоим и победим, – написала Маляр. – Мне, как женщине, очень приятно работать с лучшими мужчинами нашего государства! Мы вместе – мощная команда".

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02yCfjo9dVYhTxrjWYEe4V7s99pbiT1Vy6J9MNc12aMPLe1oyekHHhWXAEeksuGQoXl

Контекст:

Маляр с августа 2021 года занимает должность замминистра обороны Украины.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

Теги: Новый год, Алексей Резников, Анна Маляр, война России против Украины, Валерий Залужный
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