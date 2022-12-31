"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым

Маляр о Залужном и Резникове: Министерство обороны и Вооруженные силы в надежных руках Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Поздравляем всех с Новым годом! Министерство обороны и Вооруженные силы в надежных руках. Мы сильная нация – выстоим и победим, – написала Маляр. – Мне, как женщине, очень приятно работать с лучшими мужчинами нашего государства! Мы вместе – мощная команда".