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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова. Перед этим спецслужбы имитировали заказное убийство, чтобы заманить киллера в Украину

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Всего раскрыто около 10 готовящихся покушений на украинских руководителей, сообщил Малюк
Всего раскрыто около 10 готовящихся покушений на украинских руководителей, сообщил Малюк
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Россия постоянно пытается ликвидировать первых лиц Украины. Об этом исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Малюк рассказал в интервью "1+1", опубликованном 21 декабря в YouТube.

По его словам, у россиян есть список "целей", в который входит и он сам.

"Мы не будем рассказывать детали, потому что они учатся на своем неудачном опыте. "Работают" они не только по мне, но и по многим высокопоставленным лицам. И у них есть цель №1, цель №2, цель №3 и так далее. Но у них ничего не вышло и не выйдет", – сказал Малюк.

Генерал-майор отметил, что СБУ действует на упреждение и задержала несколько групп диверсантов, часть из которых убита, а некоторые пополнили обменный фонд. 

"Это непрерывный процесс, безопасностью лиц из числа военно-политического руководства Украины я занимаюсь лично. Я понимаю, вам нужна конкретика, могу сказать, что относительно недавно готовилось покушение на моего побратима [начальника Главного управления разведки Министерства обороны] Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова", – сообщил Малюк.

Перед этим российские спецслужбы дали проверочное задание агентуре в Украине –  ликвидировать одного из военнослужащих, рассказал он. СБУ имитировала это преступление, отправив фотоотчет, после чего россияне оплатили за него около $100 тыс. и направили исполнителя для подготовки покушения уже на начальников ГУР и Минобороны. 

"Таких историй не одна и не две, их до десятка. И ряд уголовных производств по этим делам находится на этапе документирования", – добавил и.о. главы СБУ.

Контекст:

The Times 4 марта писала, что на президента Украины Владимира Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу. Позже Зеленский говорил, что таких попыток было 10В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

Теги: СБУ, Министерство обороны Украины, покушение, Алексей Резников, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Василий Малюк, Кирилл Буданов
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