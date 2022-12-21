СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова. Перед этим спецслужбы имитировали заказное убийство, чтобы заманить киллера в Украину

По его словам, у россиян есть список "целей", в который входит и он сам.

"Мы не будем рассказывать детали, потому что они учатся на своем неудачном опыте. "Работают" они не только по мне, но и по многим высокопоставленным лицам. И у них есть цель №1, цель №2, цель №3 и так далее. Но у них ничего не вышло и не выйдет", – сказал Малюк.

Генерал-майор отметил, что СБУ действует на упреждение и задержала несколько групп диверсантов, часть из которых убита, а некоторые пополнили обменный фонд.

"Это непрерывный процесс, безопасностью лиц из числа военно-политического руководства Украины я занимаюсь лично. Я понимаю, вам нужна конкретика, могу сказать, что относительно недавно готовилось покушение на моего побратима [начальника Главного управления разведки Министерства обороны] Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова", – сообщил Малюк.

Перед этим российские спецслужбы дали проверочное задание агентуре в Украине – ликвидировать одного из военнослужащих, рассказал он. СБУ имитировала это преступление, отправив фотоотчет, после чего россияне оплатили за него около $100 тыс. и направили исполнителя для подготовки покушения уже на начальников ГУР и Минобороны.

"Таких историй не одна и не две, их до десятка. И ряд уголовных производств по этим делам находится на этапе документирования", – добавил и.о. главы СБУ.