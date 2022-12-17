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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Перед началом вторжения РФ в Украину Путин приказал Кадырову убить Зеленского – The Wall Street Journal

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В Кремле отрицают, что Путин приказал Кадырову убить Зеленского. По данным СМИ, такое поручение он дал за несколько недель до начала вторжения
В Кремле отрицают, что Путин приказал Кадырову убить Зеленского. По данным СМИ, такое поручение он дал за несколько недель до начала вторжения
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину приказал главе Чечни Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, ссылаясь на данные украинских спецслужб, 16 декабря сообщила The Wall Street Journal.

По информации газеты, Путин встречался с Кадыровым в начале февраля, за три недели до начала вторжения. Глава Кремля вызывал Кадырова к себе, чтобы обсудить стратегию действий перед вторжением, говорится в статье. Согласно материалу, во время этой встречи Путин поручил Кадырову убить Зеленского. 

После этой встречи Кадыров "выглядел уверенным в себе", отмечает издание и обращает внимание на пост главы Чечни в Telegram, опубликованный 14 февраля. В нем Кадыров обращался к украинским властям и народу. "Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу", – писал он. Уже после начала вторжения, 26 февраля, Кадыров заявлял, что Зеленскому нужно "позвонить Путину, попросить прощения и пойти на все условия России". 

По данным The Wall Street Journal, подрезделения Кадырова зашли в Украину 25 февраля. Они двигались тремя колоннами тяжело вооруженных бронетранспортеров. Издание имеет в своем распоряжении видео, перехваченное украинской разведкой, где один из кадыровцев докладывает главе Чечни о начале передвижения подразделений. "1500 человек, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы", – говорит он. 

Предполагаемое убийство Зеленского было "своего рода бонусом" для Кадырова, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 

Однако кадыровцы, как и остальные подразделения оккупационной армии встретили жесткое сопротивление. Одно из них было почти полностью уничтожено под Киевом, а два других остановили продвижение, не дойдя до столицы, подчеркивается в статье. Войска РФ были изгнаны с северных территорий Украины в начале апреля. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает, что глава Кремля приказывал убить Зеленского. Он назвал это утверждение "абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным". Кадыров на запрос журналистов о комментарии не ответил. 

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что глава Чечни зависит от финансовой поддержки Кремля и является уязвимым. Как пишет СМИ, Путин на протяжении десятилетий использовал российский бюджет для поддержки Кадырова, а тот теперь "напрягается, чтобы выполнить важнейшие требования российского лидера в военное время". 

Источники издания, близкие к Кремлю, говорят, что с Кадыровым Путин общается лично, тогда как с остальными губернаторами – через помощников. Песков заявил, что Путин "ценит управленческие качества" главы Чечни, но их отношения "не выходят за рамки отношений главы государства и главы субъекта". По словам Пескова, они регулярно обсуждают военные действия, два подразделения кадыровцев находятся на фронте, добавил он. 

Контекст:

The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.

Позже Зеленский говорил, что таких попыток было 10. " 10 [покушений] – это не так ужасно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем", – отметил он. 

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, убийство, Рамзан Кадыров, Кремль, Дмитрий Песков, покушение, спецслужбы, война России против Украины, Алексей Данилов
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