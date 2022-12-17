Перед началом вторжения РФ в Украину Путин приказал Кадырову убить Зеленского – The Wall Street Journal

В Кремле отрицают, что Путин приказал Кадырову убить Зеленского. По данным СМИ, такое поручение он дал за несколько недель до начала вторжения Фото: ЕРА

По информации газеты, Путин встречался с Кадыровым в начале февраля, за три недели до начала вторжения. Глава Кремля вызывал Кадырова к себе, чтобы обсудить стратегию действий перед вторжением, говорится в статье. Согласно материалу, во время этой встречи Путин поручил Кадырову убить Зеленского.

После этой встречи Кадыров "выглядел уверенным в себе", отмечает издание и обращает внимание на пост главы Чечни в Telegram, опубликованный 14 февраля. В нем Кадыров обращался к украинским властям и народу. "Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу", – писал он. Уже после начала вторжения, 26 февраля, Кадыров заявлял, что Зеленскому нужно "позвонить Путину, попросить прощения и пойти на все условия России".

По данным The Wall Street Journal, подрезделения Кадырова зашли в Украину 25 февраля. Они двигались тремя колоннами тяжело вооруженных бронетранспортеров. Издание имеет в своем распоряжении видео, перехваченное украинской разведкой, где один из кадыровцев докладывает главе Чечни о начале передвижения подразделений. "1500 человек, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы", – говорит он.

Предполагаемое убийство Зеленского было "своего рода бонусом" для Кадырова, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Однако кадыровцы, как и остальные подразделения оккупационной армии встретили жесткое сопротивление. Одно из них было почти полностью уничтожено под Киевом, а два других остановили продвижение, не дойдя до столицы, подчеркивается в статье. Войска РФ были изгнаны с северных территорий Украины в начале апреля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает, что глава Кремля приказывал убить Зеленского. Он назвал это утверждение "абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным". Кадыров на запрос журналистов о комментарии не ответил.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что глава Чечни зависит от финансовой поддержки Кремля и является уязвимым. Как пишет СМИ, Путин на протяжении десятилетий использовал российский бюджет для поддержки Кадырова, а тот теперь "напрягается, чтобы выполнить важнейшие требования российского лидера в военное время".

Источники издания, близкие к Кремлю, говорят, что с Кадыровым Путин общается лично, тогда как с остальными губернаторами – через помощников. Песков заявил, что Путин "ценит управленческие качества" главы Чечни, но их отношения "не выходят за рамки отношений главы государства и главы субъекта". По словам Пескова, они регулярно обсуждают военные действия, два подразделения кадыровцев находятся на фронте, добавил он.