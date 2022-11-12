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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ким: Сколько раз за восемь месяцев была угроза моей жизни? Один раз точно. Ракета. СБУ в зародыше все пресекла

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Ким отметил, что прятался от взрывов под забором
Ким отметил, что прятался от взрывов под забором
Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину была попытка убить его ракетой.

Журналист спросил, сколько раз за восемь месяцев с небольшим была реальная угроза для жизни чиновника.

"Один раз точно. Ну, пару раз, когда я на передке был, где-то близко прилетало. Два раза я даже присел, под заборчик спрятался. Но так, чтобы лично мне, – это, наверное, ракета", – ответил Ким.

Глава обладминистрации подчеркнул, что "СБУ предотвратила одни действия на корню".

"Я не знаю, дошло бы это до реализации, но СБУ пресекла в зародыше или в середине пути", – объяснил он.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию с ноября 2020 года.

В марте 2022 года он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СБУ, война, покушение, угрозы, вторжение, война России против Украины, ракета, Виталий Ким
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