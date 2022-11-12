Ким: Сколько раз за восемь месяцев была угроза моей жизни? Один раз точно. Ракета. СБУ в зародыше все пресекла

Журналист спросил, сколько раз за восемь месяцев с небольшим была реальная угроза для жизни чиновника.

"Один раз точно. Ну, пару раз, когда я на передке был, где-то близко прилетало. Два раза я даже присел, под заборчик спрятался. Но так, чтобы лично мне, – это, наверное, ракета", – ответил Ким.

Глава обладминистрации подчеркнул, что "СБУ предотвратила одни действия на корню".

"Я не знаю, дошло бы это до реализации, но СБУ пресекла в зародыше или в середине пути", – объяснил он.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube