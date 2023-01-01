"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами

Повалий после полномасштабного вторжения РФ в Украину часто выступает перед оккупантами Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Во время выступления артистки в зале присутствовали российские оккупанты, российский пропагандист Владимир Соловьев, а также поддержавшие нападение РФ на Украину российские артисты Дмитрий Харатьян и Олег Газманов.

"Пока россияне ночью запускали по нас ракеты и беспилотники, предательница Повалий развлекала российских приспешников украинскими песнями", – написали пользователи сети в Twitter.

Поки росіяни, вночі запускали по нам ракети та безпілотники. Зрадниця Повалій розважала російських посіпак українськими піснями. pic.twitter.com/a1AQkb9NdK — * Андрій * (@andrew_nafo) January 1, 2023

"Наверное, не очень у них там на болотах, если никому не нужный нафталин в лице Повалий выпускают на сцену", – отреагировали пользователи сети.

Мабуть, зовсім не дуже у них на болотах, як що нікому не потрібний нафталін в обличчі повалій випускають на сцену. — Valentina (@valgri1979) January 1, 2023

"Повалий – это путинская проститутка", – высказались в сети.

Таїсія Повалій це пУтінська повія — * AlphaTЇger * (@marthianmember) January 1, 2023