"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами

Во время выступления артистки в зале присутствовали российские оккупанты, российский пропагандист Владимир Соловьев, а также поддержавшие нападение РФ на Украину российские артисты Дмитрий Харатьян и Олег Газманов.
"Пока россияне ночью запускали по нас ракеты и беспилотники, предательница Повалий развлекала российских приспешников украинскими песнями", – написали пользователи сети в Twitter.
Поки росіяни, вночі запускали по нам ракети та безпілотники. Зрадниця Повалій розважала російських посіпак українськими піснями. pic.twitter.com/a1AQkb9NdK— * Андрій * (@andrew_nafo) January 1, 2023
"Наверное, не очень у них там на болотах, если никому не нужный нафталин в лице Повалий выпускают на сцену", – отреагировали пользователи сети.
Мабуть, зовсім не дуже у них на болотах, як що нікому не потрібний нафталін в обличчі повалій випускають на сцену.— Valentina (@valgri1979) January 1, 2023
"Повалий – это путинская проститутка", – высказались в сети.
Таїсія Повалій це пУтінська повія— * AlphaTЇger * (@marthianmember) January 1, 2023
Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину. 9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.