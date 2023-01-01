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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Киев, сбито 32 цели

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Столицу и область атаковали ракетами и дронами
Столицу и область атаковали ракетами и дронами
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

В первый час нового года российские оккупанты атаковали Киев и область. Об этом сообщили Киевская городская и областная госадминистрации.

По данным КГГА, воздушная тревога в столице была объявлена в 0.35. В столице работала ПВО.

Обломки одной из сбитых ракет упали в Шевченковском районе и повредили припаркованный автомобиль.

Также сообщается, что в Днепровском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. Потерпевших нет.

В целом за ночь силы ПВО сбили в столице 32 цели.

Глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба писал, что область ночью атаковали дроны. О прилетах не сообщалось.

В 4.52 в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

Контекст:

Киев и область регулярно подвергаются атакам россиян. Предыдущая случилась в канун Нового года. В столице обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, война, ПВО, война России против Украины, ракеты, ракета, Алексей Кулеба, российские оккупанты, воздушная тревога, россияне
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