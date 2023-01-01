Оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Киев, сбито 32 цели

По данным КГГА, воздушная тревога в столице была объявлена в 0.35. В столице работала ПВО.
Обломки одной из сбитых ракет упали в Шевченковском районе и повредили припаркованный автомобиль.
Также сообщается, что в Днепровском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. Потерпевших нет.
В целом за ночь силы ПВО сбили в столице 32 цели.
Глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба писал, что область ночью атаковали дроны. О прилетах не сообщалось.
В 4.52 в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.
Киев и область регулярно подвергаются атакам россиян. Предыдущая случилась в канун Нового года. В столице обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.