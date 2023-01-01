Оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Киев, сбито 32 цели

Столицу и область атаковали ракетами и дронами Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

По данным КГГА, воздушная тревога в столице была объявлена в 0.35. В столице работала ПВО.

Обломки одной из сбитых ракет упали в Шевченковском районе и повредили припаркованный автомобиль.

Также сообщается, что в Днепровском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. Потерпевших нет.

В целом за ночь силы ПВО сбили в столице 32 цели.

Глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба писал, что область ночью атаковали дроны. О прилетах не сообщалось.

В 4.52 в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.