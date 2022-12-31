В Киеве взрывы в нескольких районах, есть разрушения – Кличко

"В Киеве звучат взрывы! Будьте в укрытиях!" – написал мэр в 14.03.
В 14.16 он сообщил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.
"Все службы следуют на место. Детали – позднее", – добавил Кличко.
Еще через несколько минут он написал, что также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах.
"Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места", – проинформировал мэр.
Он не уточнил, идет ли речь о прямых попаданиях или прилетах обломков ракет, сбитых ПВО, как было в Киеве 29 декабря.
По информации замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, поврежден "отельный объект", а в Соломенском районе осколками ракеты – частный дом.
В Украине сегодня, 31 декабря, по всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Власти сообщили, что в результате российской атаки есть прилеты в Хмельницком, Запорожье и Николаевской области.