Оккупанты атаковали Киев пятью дронами Shahed. Есть попадание в админздание в Голосеевском районе – глава КГВА

"В воздушном пространстве Киева было зафиксировано пять вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей. Один из барражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.
Информация о потерпевших не поступала.
Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что ночью 30 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе, по предварительным данным, попаданий нет.
Россия применяет в Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Осенью телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят кроме ударных беспилотников баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.