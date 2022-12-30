Оккупанты атаковали Киев пятью дронами Shahed. Есть попадание в админздание в Голосеевском районе – глава КГВА

"В воздушном пространстве Киева было зафиксировано пять вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей. Один из барражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Информация о потерпевших не поступала.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что ночью 30 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе, по предварительным данным, попаданий нет.