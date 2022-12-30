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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Киев пятью дронами Shahed. Есть попадание в админздание в Голосеевском районе – глава КГВА

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ПВО сбила все Shahed над Киевом ночью, отметили в КГВА
ПВО сбила все Shahed над Киевом ночью, отметили в КГВА
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Ночью российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе иранского производства Shahed, силы ПВО сбили все пять целей. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram 30 декабря.

"В воздушном пространстве Киева было зафиксировано пять вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей. Один из барражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Информация о потерпевших не поступала.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что ночью 30 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе, по предварительным данным, попаданий нет.

Контекст:

Россия применяет в Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6 Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Осенью телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят кроме ударных беспилотников баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, Украина, беспилотники, война России против Украины, Сергей Попко
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