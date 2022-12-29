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В российском Энгельсе снова взрывы. Их слышали в районе военного аэродрома

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Российские Telegram-каналы пишут, что в районе аэродрома в Энгельсе сработала ПВО
Российские Telegram-каналы пишут, что в районе аэродрома в Энгельсе сработала ПВО
Фото: Baza / Telegram

29 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области звучала сирена воздушной тревоги, были слышны взрывы. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщил Telegram-канал Mash.

Взрывы слышали в районе аэродрома.

Baza пишет, что там сработала противовоздушная оборона. 

Readovka опубликовала видео, на котором видны следы от взрывов в небе и за кадром женщина говорит о работе ПВО. "Че-то на нас ...банули", – заявила она. 

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что ПВО работала "в Энгельсском районе", в результате чего "уничтожен неопознанный объект". Также он обратился к местным жителям, утверждая, что эвакуации из Энгельса "не требуется". 

Контекст:

5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. 

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много"

В ночь на 26 декабря на аэродроме в Энгельсе снова прогремели взрывы, российское минобороны сообщило о раненых и погибших. Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ПВО, беспилотники, губернатор, взрывы, Саратовская область, воздушная тревога
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