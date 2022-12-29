В российском Энгельсе снова взрывы. Их слышали в районе военного аэродрома

Российские Telegram-каналы пишут, что в районе аэродрома в Энгельсе сработала ПВО Фото: Baza / Telegram

Взрывы слышали в районе аэродрома.

Baza пишет, что там сработала противовоздушная оборона.

Readovka опубликовала видео, на котором видны следы от взрывов в небе и за кадром женщина говорит о работе ПВО. "Че-то на нас ...банули", – заявила она.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что ПВО работала "в Энгельсском районе", в результате чего "уничтожен неопознанный объект". Также он обратился к местным жителям, утверждая, что эвакуации из Энгельса "не требуется".