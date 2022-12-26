Подоляк о взрывах в российском Энгельсе: Таких эксцессов будет очень много

Последствия удара по аэродрому в Энгельсе в начале декабря попали на спутниковые снимки Фото: Maxar Technologies / Twitter

Он подчеркнул, что украинские военные уничтожают все, что касается российских оккупантов, на международно признанных территориях Украины, включая Крым, так как имеют на это юридическое право. Но то, что происходит на военных объектах в России – это последствия войны и потери управляемости процессами.

"Эти эксцессы не являются моделируемыми. Они не контролируются Россией. Это говорит о потере управляемости вертикалью как таковой", – сказал Подоляк.

Он напомнил, что в последнее время в России случаются различные происшествия, в частности, пожары на объектах критической инфраструктуры. По его словам, это следствие того, что Россия не имеет возможности докупать запчасти, получать консультации от иностранных специалистов.

"Также увеличивается количество саботажа и различных неуправляемых процессов в вертикали управления в самой России. Поэтому таких эксцессов, в частности в Энгельсе, на мой взгляд, будет очень много", – сказал он.