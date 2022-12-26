Подоляк о взрывах в российском Энгельсе: Таких эксцессов будет очень много

Он подчеркнул, что украинские военные уничтожают все, что касается российских оккупантов, на международно признанных территориях Украины, включая Крым, так как имеют на это юридическое право. Но то, что происходит на военных объектах в России – это последствия войны и потери управляемости процессами.
"Эти эксцессы не являются моделируемыми. Они не контролируются Россией. Это говорит о потере управляемости вертикалью как таковой", – сказал Подоляк.
Он напомнил, что в последнее время в России случаются различные происшествия, в частности, пожары на объектах критической инфраструктуры. По его словам, это следствие того, что Россия не имеет возможности докупать запчасти, получать консультации от иностранных специалистов.
"Также увеличивается количество саботажа и различных неуправляемых процессов в вертикали управления в самой России. Поэтому таких эксцессов, в частности в Энгельсе, на мой взгляд, будет очень много", – сказал он.
Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждено два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.
В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. По их информации, погибли три человека, еще четверо получили ранения.
Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это это "последствия российской агрессии" в Украине.