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"Это очередной "хлопок". В Воздушных силах прокомментировали взрыв на аэродроме в Энгельсе

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Ночью 26 декабря в Энгельсе были слышны взрывы
Ночью 26 декабря в Энгельсе были слышны взрывы
Скриншот: Baza / Telegram

Взрыв на аэродроме в Энгельсе Саратовской области России, который произошел ночью 26 декабря, это "последствия российской агрессии" в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 26 декабря. Видео опубликовано в YouTube "Факти ICTV".

"Что произошло? Это очередной "хлопок", о котором мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Будем надеяться, что такие вещи будут происходить все чаще и что они будут Украине на руку", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что следует подождать несколько дней спутниковых снимков, чтобы точно понимать масштаб последствий ночных взрывов. 

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе былы слышны взрывы. Погибло три человека, еще четверо получили ранения. Кроме того сообщается, что были повреждены самолеты.

Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбило украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждено два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. 

Теги: Россия, Украина, аэродром, агрессия, ПВО, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Юрий Игнат
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