"Это очередной "хлопок". В Воздушных силах прокомментировали взрыв на аэродроме в Энгельсе

"Что произошло? Это очередной "хлопок", о котором мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Будем надеяться, что такие вещи будут происходить все чаще и что они будут Украине на руку", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что следует подождать несколько дней спутниковых снимков, чтобы точно понимать масштаб последствий ночных взрывов.

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе былы слышны взрывы. Погибло три человека, еще четверо получили ранения. Кроме того сообщается, что были повреждены самолеты.

Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбило украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2.