На аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы. Минобороны сообщило о трех погибших

Канал опубликовал видео, на котором видно, что в городе сработала воздушная тревога.
Тelegram-канал пишет, что при атаке на аэродром в Энгельсе погибло три человека, еще четверо получили ранения. Кроме того сообщается, что были повреждены самолеты.
Позже BAZA также написала о том, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 м². По предварительным данным, погибло три человека. Еще четверо были госпитализированы.
Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал в Telegram, что "угрозы для жителей абсолютно нет" и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Утром государственное агентство ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны сообщило, что ПВО сбило украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс.
"В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила", – сообщили в минобороны.
Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.