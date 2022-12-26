На аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы. Минобороны сообщило о трех погибших

Канал опубликовал видео, на котором видно, что в городе сработала воздушная тревога.

Тelegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что при атаке на аэродром в Энгельсе погибло три человека, еще четверо получили ранения. Кроме того сообщается, что были повреждены самолеты.

Позже BAZA также написала о том, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 м². По предварительным данным, погибло три человека. Еще четверо были госпитализированы.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал в Telegram, что "угрозы для жителей абсолютно нет" и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Утром государственное агентство ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны сообщило, что ПВО сбило украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс.



"В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила", – сообщили в минобороны.