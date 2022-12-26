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На аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы. Минобороны РФ сообщило о трех погибших

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На военном аэродроме начался пожар
На военном аэродроме начался пожар
Фото: ВЧК-ОГПУ / Telegram

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе Саратовской области России былы слышны взрывы. Об этом около 2.00 сообщила Baza.

Канал опубликовал видео, на котором видно, что в городе сработала воздушная тревога. 

Тelegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что при атаке на аэродром в Энгельсе погибло три человека, еще четверо получили ранения. Кроме того сообщается, что были повреждены самолеты.

Позже Baza также написала о том, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 м². По предварительным данным, погибло три человека. Еще четверо были госпитализированы.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал в Telegram, что "угрозы для жителей абсолютно нет" и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Утром государственное агентство ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны сообщило, что ПВО сбило украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс.

"В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила", – сообщили в минобороны.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. 

Теги: Россия, авиация, аэродром, беспилотники, война России против Украины, минобороны РФ, Саратовская область
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