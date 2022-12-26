Оккупанты с коллаборантами выискивают украинских патриотов в Токмаке – Генштаб ВСУ

Российские военные проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье жителей Токмака, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 26 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Военнослужащие вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА Александра Старуха, россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области.

"Контроль хотят усилить на праздники и за своими алкашами, и за местным населением напрямую", – отметил Старух на брифинге, видеозапись которого опубликована на его странице в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)