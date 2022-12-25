Оккупанты ужесточили "комендантский час" в Запорожской области

Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 4 января 2023 года, говорится в сообщении.

Работникам экстренных служб выдают специальные пропуска, а местным жителям запретили покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.