Оккупанты ужесточили "комендантский час" в Запорожской области

Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 4 января 2023 года, говорится в сообщении.
Работникам экстренных служб выдают специальные пропуска, а местным жителям запретили покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.
За сутки 24 декабря россияне нанесли пять ракетных и авиационный удар по Украине. Также они совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. Россияне пытаются наступать на трех направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.