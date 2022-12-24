Оккупанты перепрофилировали в военные госпитали еще две больницы в Луганской области – Генштаб ВСУ

"Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке. 19 декабря, в городе Старобельск, в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Генштабе ВСУ неоднократно сообщали о перепрофилировании оккупантами гражданских больниц в госпитали. Речь о медучреждениях на юге Украины, в Луганской и Донецкой областях.