Оккупанты перепрофилировали в военные госпитали еще две больницы в Луганской области – Генштаб ВСУ

РФ перепрофилирует больницы на оккупированной территории из-за больших потерь в личном составе, сообщили в Генштабе Фото: ЕРА (иллюстративное)

"Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке. 19 декабря, в городе Старобельск, в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника", – сказано в сообщении.

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