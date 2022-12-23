Украинская авиация нанесла семь ударов по позициям российских оккупантов с начала суток – Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов Фото: EPA

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

"Информация о потерях врага уточняется", – добавили в Генштабе.

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