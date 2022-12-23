Украинская авиация нанесла семь ударов по позициям российских оккупантов с начала суток – Генштаб ВСУ

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
"Информация о потерях врага уточняется", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 декабря, составили около 100 950 военных, 3005 танков, 283 самолета, 267 вертолетов, 1698 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".