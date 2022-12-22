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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину – Уоллес

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Концепция российской батальонной тактической группы не выдерживает сопротивления Украины, отметил Уоллес
Концепция российской батальонной тактической группы не выдерживает сопротивления Украины, отметил Уоллес
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля России не удалось достичь своих стратегических целей в войне.

Об этом 20 декабря в обращении к парламенту Великобритании заявил глава минобороны Бен Уоллес. Текст его речи опубликован на сайте правительства.

По словам Уоллеса, "ни один оперативный командир, находившийся на посту 24 февраля, сейчас не руководит".

"Россия потеряла значительное количество генералов и командиров... Более 100 тыс. россиян убиты, ранены или дезертировали. А российские возможности серьезно подорваны уничтожением более 4,5 тыс. бронированных машин, а также более 140 вертолетов и самолетов… сотен других артиллерийских орудий", – подчеркнул британский министр.

Уоллес отметил, что концепция российской батальонной тактической группы, "которая уже 10 лет гордится своей военной доктриной", не выдерживает сопротивления Украины.

"Боеспособность развернутых сухопутных войск России снизилась более чем на 50%. ВКС России выполняют десятки вылетов в день против 300 в день в марте. А хваленый Черноморский флот России – это немногим больше, чем флотилия береговой обороны", – указал глава минобороны Великобритании.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

По данным Генштаба ВСУ на 22 декабря, силы обороны Украины ликвидировали более 100 тыс. российских оккупантов. Кроме того, украинские военные уничтожили 3003 танка, 5981 ББМ, 1978 артсистем, 283 самолета, 267 вертолетов.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Черноморский флот РФ, флот, вертолет, артиллерия, самолеты, парламент, ВСУ, война России против Украины, доктрина, Бен Уоллес, обращение, потери армии России, российские оккупанты
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