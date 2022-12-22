Под Скадовском ВСУ поразили 140 оккупантов и восемь грузовиков с боеприпасами – Генштаб

Кроме этого, в Генштабе ВСУ рассказали, что 20 декабря силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе временно оккупированной Николаевки Скадовского района Херсонской области.

"В результате поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены восемь грузовых автомобилей КамАЗ с боеприпасами", – говорится в сводке.