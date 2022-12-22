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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Скадовском ВСУ поразили 140 оккупантов и восемь грузовиков с боеприпасами – Генштаб

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Украинская артиллерия уничтожила два склада боеприпасов российских оккупантов за сутки
Украинская артиллерия уничтожила два склада боеприпасов российских оккупантов за сутки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два склада боеприпасов и три района сосредоточения живой силы противника, сообщил 22 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в Facebook.

Кроме этого, в Генштабе ВСУ рассказали, что 20 декабря силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе временно оккупированной Николаевки Скадовского района Херсонской области.

"В результате поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены восемь грузовых автомобилей КамАЗ с боеприпасами", – говорится в сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0E8A1g9fdWJSij3CX17sURy1d4FPbHr53G8yqmyUrWxY9bVabyW5FUjD6No3Nz1bel

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля по 22 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 100 400 человек личного состава убитыми. Также российские оккупанты потеряли 3003 танка, 5981 боевую бронированную машину, 413 РСЗО, 212 средств ПВО, 4615 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другую технику.

Теги: Украина, оккупация, Херсонская область, Николаевка, РСЗО, артиллерия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, КамАЗ, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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