Под Скадовском ВСУ поразили 140 оккупантов и восемь грузовиков с боеприпасами – Генштаб

Кроме этого, в Генштабе ВСУ рассказали, что 20 декабря силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе временно оккупированной Николаевки Скадовского района Херсонской области.
"В результате поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены восемь грузовых автомобилей КамАЗ с боеприпасами", – говорится в сводке.
Потери российских войск в Украине с 24 февраля по 22 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 100 400 человек личного состава убитыми. Также российские оккупанты потеряли 3003 танка, 5981 боевую бронированную машину, 413 РСЗО, 212 средств ПВО, 4615 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другую технику.