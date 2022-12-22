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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины ликвидировали более 100 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Силы обороны Украины ликвидировали более 100 тыс. российских оккупантов с 24 февраля. Об этом 22 декабря сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Всего ликвидировано 100 400 оккупантов (+660 за последние сутки).

Другие потери оккупантов составили:

  • танков – 3003 (+1);
  • боевых бронированных машин – 5981 (+2);
  • артиллерийских систем – 1978 (+6);
  • РСЗО – 413 (+1);
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 283 (+1);
  • вертолетов – 267;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);
  • крылатых ракет – 653;
  • кораблей /катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);
  • специальной техники – 178.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Az6u74tE5C1DJj6PcBsGXpNjrakYHCADS57T1Z6jZ8aKKAKRF6Ar8kmvvbBYYCRal

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, танки, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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