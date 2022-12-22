Силы обороны Украины ликвидировали более 100 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Всего ликвидировано 100 400 оккупантов (+660 за последние сутки).

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