Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов – Генштаб

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост" и еще два – типа "Ланцет-3", – говорится в сообщении.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы войск РФ, добавили в Генштабе.