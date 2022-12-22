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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов – Генштаб

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Авиация ВСУ поразила позиции оккупантов
Авиация ВСУ поразила позиции оккупантов
Фото: EPA

Украинская авиация 21 декабря нанесла 14 ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 22 декабря в Faceboook.

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост" и еще два – типа "Ланцет-3", – говорится в сообщении.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы войск РФ, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02oZwiiF6C6UFn9nLYMuhxcAhiUgq6j5mufX8i2VT8SaLt6cpUkvd6NeiedEUuCXa5l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 декабря, составили около 99 740 военных, 3002 танка, 282 самолета, 267 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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