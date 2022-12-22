Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов – Генштаб

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост" и еще два – типа "Ланцет-3", – говорится в сообщении.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы войск РФ, добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 декабря, составили около 99 740 военных, 3002 танка, 282 самолета, 267 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".