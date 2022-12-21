Армия России с начала вторжения потеряла более 3 тыс. танков – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла семь танков, более 500 оккупантов, самолет и вертолет Фото: EPA

"Почти 100 тыс. человек и уже более 3 тыс. танков потеряла Россия в Украине на сегодня", – отметили в Генштабе.

Потери оккупантов составили:

танков – 3002 (+7);

боевых бронированных машин – 5979 (+5);

артиллерийских систем – 1972 (+12);

РСЗО – 412 (+2) ;

; средств ПВО – 212;

самолетов – 282 (+1);

вертолетов – 267 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8);

крылатых ракет – 653;

кораблей /катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9);

специальной техники – 178 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.