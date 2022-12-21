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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия России с начала вторжения потеряла более 3 тыс. танков – Генштаб ВСУ

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РФ за сутки потеряла семь танков, более 500 оккупантов, самолет и вертолет
РФ за сутки потеряла семь танков, более 500 оккупантов, самолет и вертолет
Фото: EPA

Силы обороны Украины с 24 февраля уничтожили уже около 99 740 российских оккупантов (+510 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook утром 21 декабря.

"Почти 100 тыс. человек и уже более 3 тыс. танков потеряла Россия в Украине на сегодня", – отметили в Генштабе.

Потери оккупантов составили:

  • танков – 3002 (+7);
  • боевых бронированных машин – 5979 (+5);
  • артиллерийских систем – 1972 (+12);
  • РСЗО – 412 (+2);
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 282 (+1);
  • вертолетов –  267 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8);
  • крылатых ракет – 653;
  • кораблей /катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9);
  • специальной техники – 178 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0P51f5KVafjn2o6nL9bjUWBBMSG6rBnw9Ex3PB3vdWSq6Uz6oiahxQDBjTMG4TfqUl

Теги: самолет, Генштаб ВСУ, танки, военная техника, вертолет, артиллерия, самолеты, война России против Украины, потери армии России
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