ВСУ уничтожили три пункта управления врага, в Запорожской области ранены более 130 оккупантов – Генштаб

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, по данным Генштаба, поразили за тот же период склад боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы врага.
"Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области, в частности в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется", – объяснили в ВСУ.
Также Генштаб сообщил, что в оккупированном Луганске переоборудованная под военный госпиталь городская многопрофильная больница "уже перегружена ранеными оккупантами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 20 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 99 230 человек личного состава.
Число раненых оккупантов сторонами не озвучивается.