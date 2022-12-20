ВСУ уничтожили три пункта управления врага, в Запорожской области ранены более 130 оккупантов – Генштаб

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, по данным Генштаба, поразили за тот же период склад боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы врага.

"Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области, в частности в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется", – объяснили в ВСУ.

Также Генштаб сообщил, что в оккупированном Луганске переоборудованная под военный госпиталь городская многопрофильная больница "уже перегружена ранеными оккупантами".

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