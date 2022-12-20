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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два российских вертолета Ми-8

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Идентифицированы сбитые вертолеты противника
Идентифицированы сбитые вертолеты противника
Фото: wikipedia.org

Установлен тип вертолетов, сбитых подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ВС ВСУ.

Отмечается, что это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск.

Оба вертолета украинские зенитчики сбили 19 декабря около 12.30 в Донецкой области.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Силы обороны уничтожили за сутки 430 российских оккупантов, два вертолета и семь танков, сообщил Генштаб ВСУ. Всего по состоянию на 20 декабря ликвидировано около 99 230 российских оккупантов, 2995 танков, 281 самолет, 266 вертолетов и другая техника.

Теги: вертолет, война России против Украины, Ми-8, Воздушные силы Украины, потери армии России
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